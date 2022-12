Gezwellen, open wonden en misvormde poten: Animal Rights filmt wantoestanden bij kalkoenkwekerijen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights voerde donderdagnacht actie bij Volys Star in Lendelede, de enige kalkoenslachterij van België. Eerder publiceerden ze al harde beelden van schrijnende toestanden uit kwekerijen. “Met deze actie willen we duidelijk maken dat dit in deze industrie geen uitzondering is, maar gewoon normaal”, zegt Joffrey Legon van Animal Rights.

De beelden die activisten van Animal Rights konden maken bij een drietal bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen zijn bijzonder hard. Gruwelijk misvormde kalkoenen met open wonden en gezwellen strompelen door het beeld. Bij momenten staan ze op de rottende karkassen van soortgenoten die er al dagen lijken te liggen.

“Vooral pootproblemen komen zeer vaak voor”, zegt campagnecoördinator bij Animal Rights Els Van Campenhout. “De dieren worden geselecteerd om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden. Het is dan ook geen wonder dat ze misvormingen krijgen en niet meer op hun poten kunnen staan.”

Animal Rights maakte de beelden over aan de inspectiedienst van Dierenwelzijn en diende een klacht in tegen de gefilmde bedrijven. (lees verder onder de foto)

De activisten van Animal Rights hielden drie vrachtwagens kort tegen om de kalkoenen te filmen en een laatste groet te brengen. — © jof

Bovenal willen de dierenactivisten duidelijk maken dat dergelijke toestanden eerder regel dan uitzondering zijn. Daarom voerden ze donderdagnacht ook actie bij kalkoenslachterij Volys Star in Lendelede. Tussen 23 uur en middernacht kwamen daar drie vrachtwagens met kalkoenen aan.

Laatste groet

Activisten van Animal Rights trotseerden de vrieskou om de dieren in beeld te brengen en een laatste groet te brengen. “De kou en het nachtelijk uur vormen voor ons maar een fractie van het leed dat deze dieren al meemaakten”, zegt Joffrey Legon, die de actie leidde.

“Deze rit naar het slachthuis is vaak de enige keer dat ze in de frisse lucht komen. De dieren zitten op elkaar gepakt en vertonen dezelfde mankementen die we konden filmen bij de kweekbedrijven. Met deze wake brengen we dat opnieuw in beeld en kunnen we deze dieren misschien een eerste en laatste blijk van affectie geven. ”

Dat werd bij momenten emotioneel. Sommige activisten pinkten een traan weg of moesten even afstand nemen. Ze kregen tien minuten bij elke vrachtwagen, daarna reed die onherroepelijk het slachthuis binnen. Animal Rights roept dan ook op om tijdens de feestdagen voor een plantaardig alternatief te kiezen.