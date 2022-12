Hoeselt

Na twintig jaar vol klachten over hun kotenimperium in Leuven zal de Hoeseltse familie Appeltans zich dan toch voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Ze worden verdacht van huisjesmelkerij in zes panden en de verhuur van 24 krotten. Verliep in die andere koten dan wel alles zonder problemen?