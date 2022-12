Halen

Een mecenas. Zowat de Robin Hood van Paramaribo. Zo schilderde Michel Turney zich af op de eerste dag van zijn assisenproces. Dat zijn levensgezellin meldde een ander te hebben, kon er bij hem dan ook niet in. “Als ze niet gezegd had dat ik niets voor haar was, dan was dit misschien niet gebeurd”, verlegde Turney de schuld.