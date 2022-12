Dominique bouwt kerstdorp met 2.500 lichtjes, kaarsen en een skipiste

Houthalen-Helchteren

Met naar schatting 2.500 kerstlichtjes en tientallen kaarsen geniet Dominique Vanderhoydonk (56) volop van de kerstsfeer in haar huis. Overal hangt kerstversiering, ook in de keuken en op het terras. “Ik houd enorm van gezelligheid en sfeer”, vertelt Dominique, zelf gehuld in een kersttenue. “Ik doe het in de eerste plaats voor mezelf. Toch deel ik het ook graag met anderen. Ik geniet ook van het knutselen. Zo stak ik dit jaar een skipiste in elkaar.”

“In september vraagt mijn buurvrouw al wanneer ik met mijn kerstdorp ga beginnen”, lacht Dominique. “De buren en mijn familie kijken er naar uit. Ik ben initieel begonnen met één kerstboom. Intussen schuim ik elk jaar de tuincentra af om ideeën op te doen. Dit jaar inspireerde de kerstversiering in Winterland me met zijn guirlandes. Kerstmis is voor mij niet zozeer de geboorte van Christus, maar het feest van de warmte, het licht, het samenzijn. Ik woon in een multiculturele straat en kom met iedereen goed overeen. Ook dat is de geest van kerstmis.” Of ze niet zal schrikken van haar dure elektriciteitsrekening? “Dat heb ik ervoor over, maar het zijn allemaal ledlampen”, zegt Dominique. “Ik vier elke dag kerstmis, vanaf nu tot aan driekoningen. Dan gaat alles weer de doos in.” (jli)