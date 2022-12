Gezien, Dimitri Van den Bergh? Vlak voor WK darts komt sponsor met gigantische bonus voor quasi onmogelijke opdracht

Willie Borland gooide vorig seizoen een iconische negendarter in de eerste ronde. — © ISOPIX

Er wordt op het WK darts gespeeld voor een gigantische prijzenpot van liefst 2,5 miljoen pond (2,9 miljoen euro). En daarbij is, net als vorig jaar, een extra bonus op te pakken.

De prijzenpot van het WK in Londen staat in schril contrast met de andere dartstoernooien doorheen het jaar. De nieuwe wereldkampioen mag een half miljoen Britse pond (581.000 euro) bijschrijven op z’n rekening, de verliezend finalist nog 200.000 pond (233.000 euro). Dat laatste bedrag is evenveel als het bedrag voor de winnaar van de World Matchplay, het op één na belangrijkste toptoernooi.

Ter vergelijking: de winnaar van een Players Championship krijgt 12.000 pond, een darter die een manche van de European Tour wint 25.000 pond. Evenveel als een derde ronde op het WK.

Overzicht:

Winnaar: 500.000 pond (581.000 euro)

Runner-up: 200.000 pond (233.000 euro)

Halve finale: 100.000 pond (116.000 euro)

Kwartfinale: 50.000 pond (58.000 euro)

1/8ste finale: 35.000 pond (41.000 euro)

Derde ronde: 25.000 pond (29.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.500 euro)

Eerste ronde: 7.500 pond (8.700 euro)

Er is net zoals vorig jaar ook een fikse bonus van 50.000 pond voor het gooien van twee negendarters tijdens het WK (via sponsort Selco Builders Warehouse, die daarnaast ook 25.000 pond schenkt aan het goeie doel en 25.000 pond weggeeft aan een gelukkige dartsfan. Dat is nog nooit gebeurd, maar tijdens de Premier League dit jaar gooide Gerwyn Price er twee op één avond.

Vorig jaar werden er vier negendarters gegooid, het meeste ooit tijdens één editie van het wereldkampioenschap. In totaal werden er tot nu toe dertien gegooid.

Negendarters WK

2009 Raymond van Barneveld v Jelle Klaasen

2010 Raymond van Barneveld v Brendan Dolan

2011 Adrian Lewis v Gary Anderson

2013 Dean Winstanley v Vincent van der Voort

2013 Michael van Gerwen v James Wade

2014 Terry Jenkins v Per Laursen

2014 Kyle Anderson v Ian White

2015 Adrian Lewis v Raymond van Barneveld

2016 Gary Anderson v Jelle Klaasen

2021 James Wade v Stephen Bunting

2022 Willie Borland v Bradley Brooks

2022 Darius Labanauskas v Mike De Decker

2022 Gerwyn Price v Michael Smith