TWEEDE AFDELING. Belisia moet op zoek naar nieuwe coach, derby in Hasselt

Alle ogen zijn gericht op de Limburgse derby tussen leider Sporting Hasselt en Bocholt. Tongeren krijgt bezoek van Londerzeel, Hades (tweede in de stand) trekt naar de U23 van KV Mechelen. Coach Luc Nilis gaf zijn ontslag bij Belisia, Jan Schoefs neemt de coaching voor zijn rekening in de topper tegen Lyra-Lierse. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/frba/jfz)