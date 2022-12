Verslaafd aan Kerst: bij Marc in Kozen staan 650 (!) kerstmannen

Bij Marc Willems in Nieuwerkerken is het al ho-ho-ho wat de klok slaat. Zo’n 650 kerstmannen staan er in zijn huis en de tuin opgesteld. Tv-presentator Jani riep hem vorig jaar al uit tot één van de strafste ‘Chrismaholics’ van ons land. “Dit jaar doe ik er graag nog een schepje bovenop”, belooft Marc.

Een klassieke kerstboom en een eenvoudig kerststalletje vinden Marc en Ria uit Kozen (Nieuwerkerken) maar niks. ‘Less is more’ staat niet in hun woordenboek. Hun hele huis wordt elk jaar omgetoverd tot een pretpark in ware Eftelingstijl: tot in de wc en de badkamer is hun huis bevolkt met kerstmannen. Buiten staan nog zes tenten vol gemutste figuren in een kerstdecor.

De snurkende kerstman in de slaapkamer. — © Toon Royackers

“Chrismaholic is voor mij een eretitel”, vertelt Marc. “Als andere mensen in de zomer in de zon liggen, trekken wij hier al onze eerste kerstboom van de zolder. In augustus denken wij volop aan die zalige eindejaarsperiode. We moeten ook wel: anders krijgen we huis en tuin nooit op tijd versierd. Vaste klanten die elk jaar komen kijken, herkennen vast de grote kerstman die in ons bed ligt. Hij kan echt snurken en bewegen. In onze hal staat een waterval en ook de ijsberenkamer is weer helemaal klaar. Maar we hebben natuurlijk ook iets nieuws”, toont Marc enthousiast. “In onze tuin hebben we nu een decoratief snoepwinkeltje gebouwd met een grote pop als verkoopster. Ja, het lijkt wel op een Eftelingdecor. Maar we kunnen toch niet elk jaar hetzelfde doen?”

© Toon Royackers

Dit jaar heeft een Nederlandse groep al aangekondigd dat ze met een bus naar Nieuwerkerken komen. “Ze willen hier allemaal eens komen kijken”, lacht Marc. “Uiteraard zijn ze welkom. Zoals iedereen, trouwens. Voor die fonkelende lichtjes in de ogen van kinderen en volwassenen: daar doen wij het voor. Of we nu geen gepeperde elektriciteitsrekening vrezen in deze tijden? Helemaal niet. We werken met stroomgroepen en generatoren. Dat maakt het allemaal heel betaalbaar. En daarbij: op kerstsfeer en gezelligheid gaan we toch niet bezuinigen, hé?”

Marcs kerstmannentuin is open op 10, 11, 17, 18 en 25 december en op 1, 7 en 8 januari. Telkens van 17 tot 22 uur. De toegang is gratis. Je vindt de tuin aan de Doorstraat 7 in Nieuwerkerken.