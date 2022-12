Gedetineerde valt celgenoot aan met vork en steekt zijn matras in brand

In de hulpgevangenis van Leuven heeft een gedetineerde in de nacht van donderdag op vrijdag zijn celgenoot aangevallen met een vork. Daarna stak hij zijn matras in brand. De twee moesten naar het ziekenhuis, net als enkele hulpverleners.

Het incident gebeurde rond halfvier ’s nachts. “Twee celgenoten zouden ruzie gehad hebben, waarbij één gedetineerde agressief reageerde”, zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets. “De gedetineerde haalde met een vork uit naar zijn celgenoot. Daarna heeft hij ook brand gesticht in de cel door zijn matras in brand te steken. De politie en bewaking kwamen erbij. Ook naar hen toe heeft hij zich weerspannig gedragen.”

Zware rookontwikkeling

De brandende matras zorgde voor zware rookontwikkeling. Zowel de dader als zijn celgenoot en verschillende toegesnelde cipiers en agenten moesten naar het ziekenhuis omdat ze veel rook ingeademd hadden. Ze konden het ziekenhuis wel snel verlaten.

“Er is een onderzoek geopend, maar de dader moet nog verhoord worden”, zegt Plevoets. “Het is dus nog niet duidelijk wat de juiste aanleiding was en hoe dit kon gebeuren.” Wel zou het niet abnormaal zijn dat de dader een vork op cel had, want in de hulpgevangenis eten de gedetineerden op hun kamers. “Na de ondervraging zal moeten beslist worden of de man voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter en een bijkomende straf riskeert”, aldus Plevoets.