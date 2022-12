Ironman 70.3: Pieter Heemeryck sluit seizoen met zevende plaats in Bahrein af

Pieter Heemeryck heeft zijn seizoen vrijdag in Manama afgesloten met een zevende plaats in de Ironman 70.3 van Bahrein, in het kampioenschap van het Midden-Oosten. De 32-jarige Leuvenaar voltooide de triatlon over middellange afstand (die bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen) in 3u45:25. Hij bleef zo ruim zeven minuten achter de Franse winnaar Vincent Luis (3u38:02).

Luis, die van zijn fiets stapte in gezelschap van vier andere triatleten, maakte het verschil in de laatste halve marathon, gelopen in 1u09:57. De Fransman hield zo de Brit Samuel Dickinson (3u40:01) en de Duitser Maximilian Sperl (3u40:35) achter zich. Heemeryck, de enige Belgische prof in de wedstrijd, kwam als tiende uit het water, reeds 1:54 achter Luis, alvorens drie plaatsen op te schuiven aan het einde van het fietsonderdeel. Hij behield deze positie in de halve marathon, gelopen in 1u13:58.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Française Marjolaine Pierré, in 4u05:54. Aan Belgische zijde won Liesbeth Leysen bij de amateurs in de leeftijdscategorie tussen 50 en 54 jaar (4u55:01).