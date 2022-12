Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd om toenemende weerstand tegen antibiotica

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is erg bezorgd om de toenemende antibioticaresistentie bij mensen. Dat blijkt vrijdag uit een nieuw rapport van het WHO, met gegevens uit 127 landen. De organisatie schat dat jaarlijks 1,3 miljoen mensen sterven omdat antibiotica de infecties niet efficiënt bestrijden.

Het rapport spreekt van hoge niveaus (meer dan 50 procent) van resistentie in bacteriën die vaak bloedbaaninfecties veroorzaken in ziekenhuizen. Hoewel de meeste niveaus van weerstand de afgelopen vier jaar stabiel bleven, zijn bloedbaaninfecties (veroorzaakt door de Escherichia coli- en salmonellabacterie) en gonorroe-infecties met 15 procent toegenomen in vergelijking met 2017, klinkt het in het rapport. De toename kan deels te wijten zijn aan de toegenomen antibioticabehandelingen tijdens de COVID-19 pandemie, maar daarover is nog meer onderzoek nodig, aldus de WHO.

De gezondheidsorganisatie benadrukt ook de nood aan betere data, aangezien het huidige beeld verstoord kan zijn door een lage testdekking. “Om echt inzicht te krijgen in de omvang van de globale bedreiging en een efficiënt antwoord te bieden op de antibioticaresistentie, moeten we meer inzetten op microbiologisch onderzoek en over kwaliteitsvolle data in alle landen beschikken, niet enkel in de meer welvarende landen”, zegt directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Catharina van Weezenbeek, experte bij de WHO, noemt de weerstand tegen antibiotica een “globale bedreiging”, zowel voor de publieke gezondheid als voor de economie. In de Europese Economische Ruimte zijn de gevolgen van antibioticaresistentie volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) gelijkaardig aan die van de griep, tuberculose en hiv samen.