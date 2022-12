Gerwyn Price stuurt waarschuwing richting rivalen voor WK darts met krankzinnig gemiddelde, maar: “Ik ben geen topfavoriet”

“Uiteraard is dat Michael van Gerwen,” vertelde Price aan Sky Sports. “Hij heeft vier van de grote majors gewonnen dit jaar. Dus als je het zo bekijkt, is Michael waarschijnlijk degene die je moet verslaan. En hij is de speler in topvorm op dit moment. Daarnaast uiteraard ook Michael Smith. Hij won dit jaar met de Grand Slam of Darts eindelijk zijn eerste major en is een geweldige speler.”

“Maar onderschat niemand in het toernooi. Zodra je dat doet, ga je onderuit”, klinkt het. “Maar wie het toernooi gaat winnen zal echt goed moeten spelen. Het is een lang, moeilijk en zwaar toernooi. Maar zoals ik al zei, Michael is waarschijnlijk de favoriet en de koploper op dit moment.”

Price stuurde wel een waarschuwing richting zijn rivalen op het WK. Hij won een exhibitiewedstrijd met een gemiddelde van liefst 132.62. Daarmee droogde hij Ricky Evans (PDC 42) met 3-0 af. Price had om drie legs te winnen amper 34 pijlen nog.