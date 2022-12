KAART. Nog geen plannen voor nieuwjaar? Hier kan je terecht voor een stevig feestje in Limburg

Wij maakten een overzicht van de knallende eindejaarsfeestjes in Limburg. — © Shutterstock

Heb je nog geen plannen gemaakt voor nieuwjaar? Geen nood, want in Limburg staan er gelukkig genoeg stevige feestjes op de agenda om 2023 goed in te zetten. Wij maakten een overzicht van de knallende eindejaarsfeestjes op 31 december.

BILZEN

NYE 23 (by Resolutions)

In De Bilding in Bilzen moet je zijn als je van meeslepende klassiekers of stevige technoplaten houdt. Tickets en line-up zijn binnenkort beschikbaar.

Jeugdcentrum De Bilding in Bilzen. Tickets: 10 euro. Info: www.facebook.com

BORGLOON

NYE 2023 The Countdown MacQueen

In de welbekende discotheek MacQueen in Borgloon kan je terecht voor een knallend eindejaarsfeestje met MacQueen Resident Dj’s. De inkom is gratis.

Discotheek MacQueen, Tongersesteenweg 338 in Borgloon. De inkom is gratis. Info: www.facebook.com

GENK

The Countdown NYE - Lost in Time

In de Limburghal in Genk kan je voor 25 euro terecht voor een spetterend feest. Met grote namen zoals Amber Broos en Kwijt Trek System is ambiance verzekerd.

Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk. Tickets: 25 euro. Info: www.countdowngenk.eventsquare.store

Nieuwjaarsnacht Genk

Scouts Genk-Centrum organiseert opnieuw hun welbekende nieuwjaarsnacht voor jongeren in Rondpunt 26 in Genk. Voor 34 euro heb je al een all-in formule met hapjes en drankjes.

Rondpunt 26, Europalaan 26 in Genk. Tickets: 34 euro. Info: www.facebook.com

HALEN

NYE - Retro Deluxe

In de Boccaccio East in Halen vindt een Retro Deluxe-party plaats om het jaar mooi af te sluiten. Een ticket voor het feest kost 15 euro, nieuwjaarsdrankje inbegrepen.

Bocaccio East, Singellaan 16 in Halen. Tickets: 15 euro. Info: www.facebook.com

HAM

NY At The Caribbean

In Ham duiken ze het nieuwe jaar in met als thema Jack Sparrow, Davy Jones en Piet Piraat. Voor 18 euro ben je er welkom in Jeugdhuis De Stip in Ham.

Jeugdhuis De Stip, Stipstraat 2 in Ham. Tickets: 18 euro. Info: www.facebook.com

HASSELT

BYEBYE ‘22 Party - Nice After Work

In de Tiendschuur in Herkenrode kan je dit jaar al voor de twaalfde keer terecht voor een knallende party. Voor een formule met walking dinner betaal je 105 euro. De standaardformule kost 65 euro.

Tiendschuur, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Tickets: 65 of 105 euro. Info: www.niceafterwork.be

NYE Koestal

Ook in de Koestal op het Kolonel Dusartplein in Hasselt gaan de deuren open op oudejaarsavond. Op het 18+ feest is er plaats voor 300 man en een kaartje kost 12 euro.

Koestal, Kolonel Dusartplein 42 in Hasselt. Tickets: 12 euro.

Adam and New Year’s Eve Versuz

Traditioneel kan je voor een feestje terecht in de Versuz, zo ook op oudejaarsavond. Voor een standaardticket ben je 20 euro kwijt. Daarnaast kan je ook een vipticket voor 36 euro of een groepsticket voor 100 euro kopen. De line-up is nog niet bekend.

Versuz, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Tickets: vanaf 20 euro. Info: www.versuz.be

LEOPOLDSBURG

Vijfgangenmenu met dj

In restaurant De Burgemeester in Leopoldsburg kan je op oudejaarsavond terecht voor een vijfgangenmenu in combinatie met de beste platen van de huis-dj.

De Burgemeester, Koningin Astridplein 39 in Leopoldsburg.

OUDSBERGEN

Bye Bye Party 2022

In Den Ichter in Oudsbergen is het dit jaar weer tijd voor de ByeByeParty. Met verfijnde hapjes, cocktails en een photobooth belooft het eens plezante avond te worden.

Den Ichter, Gildenstraat 16 in Oudsbergen.

SINT-TRUIDEN

La Boem

In ’t Speelhof in Sint-Truiden kan je terecht voor een all-in-feestje met onder andere dj Natte Visstick. Een ticket voor het feestje kost je 65 euro. Wie er een driegangenmenu bij wil, betaalt 110 euro.

Tiendeschuur ‘t Speelhof in Sint-Truiden. Tickets: 65 of 110 euro. Info: www.deschuer.be

TONGEREN

De Eerste Nacht

In het Cultureel Centrum De Velinx in Tongeren gaan ze het nieuwe jaar in met een dj-set van Regi. Wie wat extra geld over heeft, kan er ook een driegangenmenu aan koppelen. Prijzen starten vanaf 50 euro.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren. Tickets: vanaf 50 euro. Info: www.deeerstenacht.be