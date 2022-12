Succes voor Belgische gemengde aflossingsploeg op Wereldbeker shorttrack

De Belgische shorttrackers hebben zich op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in het Kazachse Almaty geplaatst voor de halve finale van de gemengde aflossing. Het viertal, bestaand uit Tineke den Dulk, Adriaan Dewagtere en Hanne en Stijn Desmet, eindigde vrijdag in zijn kwartfinale achter Nederland als tweede wat volstond om door te stoten.

De mannenploeg van bondscoach Ingmar van Riel redde het niet. De derde plaats achter Japan en Canada was voor Dewagtere, Ward Pétré, Rino Vanhooren en Desmet onvoldoende om zich bij de beste acht te scharen.

Op de individuele afstanden drong Hanne Desmet door tot de halve eindstrijd van de 1.500 meter. Op de 1.000 meter kan de winnares van olympisch brons als kwartfinaliste het toernooi voortzetten. Dat geldt ook voor Stijn Desmet en Den Dulk (beiden 500 meter).

Liefst negen schaatsers heeft België afgevaardigd naar de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan. Drie vrouwen en zes mannen maken het mogelijk om naast de individuele onderdelen uit te komen in de aflossingswedstrijden. Bij de laatste wereldbekerraces, in Salt Lake City, was Hanne Desmet de enige Belgische representant. Haar broer Stijn deed toen uit voorzorg na een val bij de wedstrijden in Montreal niet mee.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)