Matthias Odeurs scoorde acht keer al in de acht matchen die hij in de aanval speelde. — © Sven Dillen

In de hoop de motor bij eersteprovincialer Herk FC op gang te krijgen (1 op 12), posteerde coach Meykens z’n centrale verdediger Matthias Odeurs begin oktober in de spits. Een goede ingeving, zo zou blijken, want Odeurs zorgde niet alleen voor power vooraan, hij scoorde ook. Acht keer al in de acht matchen die hij in de aanval speelde.