Portugese bondscoach vertelt het verhaal van ongemakkelijk gesprek met Cristiano Ronaldo, en: “Laat hem met rust”

“Ja, er is een gesprek geweest. Het zou slecht zijn geweest als dat niet was gebeurd. We moesten met elkaar praten. Hij is onze kapitein, heeft enorme verdiensten voor het Portugese voetbal”, legde Santos uit.

De bondscoach zat dinsdag met CR7 samen, enkele uren voor de achtste finale tegen Zwitserland. “Ik vertelde hem waarom hij niet zou spelen en op de bank zou zitten. Zo zouden er geen verrassingen zijn op het moment zelf. Hij is belangrijk maar in het wedstrijdplan was voorzien dat hij zou invallen in de tweede helft. Uiteraard was hij niet tevreden. Hij vroeg mij of ik het zelf een goed idee vond. We hadden een normaal gesprek en ik legde hem mijn visie uit. Hij heeft nooit gezegd dat hij de selectie wilde verlaten.”

Santos wilde niet kwijt of Ronaldo zaterdagavond in de kwartfinale tegen Marokko opnieuw tevreden zal moeten zijn met een plaats in de dug-out. “Ronaldo verdient dit allemaal niet, na alles wat hij voor het Portugese voetbal betekend heeft. Laat Cristiano met rust”, aldus de bondscoach.

Met Marokko treft Portugal de verrassing van dit WK in Qatar. De Leeuwen van de Atlas wonnen onder meer al van de Rode Duivels en Spanje. Santos is op zijn hoede. “Het is een stevig geheel met een goede organisatie. Zowel in de aanval als in de verdediging beschikken ze over kwaliteiten. Met Amrabat hebben ze een van de beste spelers op dit WK in rangen. Ze kunnen snel omschakelen. Aanvallend zijn ze heel sterk en ze zijn ook heel goed georganiseerd en erg getalenteerd. Het wordt geen eenvoudige wedstrijd.”

Santos wil dat zijn spelers zaterdag hun normale spel brengen en zich houden aan de wedstrijdtactiek, legde hij nog uit. “We moeten blijven verbeteren want (tegen Zwitserland, red) was het geen perfecte match. Een speler als Hakimi belichaamt de intensiteit die Marokko op het veld brengt. We zullen eenzelfde intensiteit moeten tonen als we willen winnen. Marokko is een lastige tegenstander maar dat geldt ook voor ons.”

“Dezelfde tactiek”

Joao Félix vergezelde zijn coach op de persbabbel. Ook de teamgenoot van Witsel en Carraso bij Atletico Madrid kreeg onvermijdelijk een vraag over Ronaldo. “De ploeg doet het goed, of hij nu speelt of niet. Wel of geen Ronaldo, wij hanteren dezelfde tactiek. Hij heeft kwaliteiten die anderen niet hebben, en omgekeerd”, klonk het diplomatisch.

De Portugese supporters dromen na de demonstratie tegen Zwitserland al van het allerhoogste, maar Félix laat zich niet meeslepen in de euforie. “Als je verliest, is niet alles slecht. En als je wint, is niet alles goed. Tegen Zwitserland boekten we een mooie zege. Nu moeten we de voetjes op de grond houden tegen Marokko. Wij hebben hun sterktes en zwaktes geanalyseerd. Het wordt een lastige wedstrijd. Wij weten wat er ons te doen staat.”

Félix komt zaterdagavond tegenover Achraf Hakimi te staan, de rechtsachter van PSG, een duel waar hij naar uitkijkt. “Hakimi is een goeie flankspeler en speelt in een van de beste ploegen ter wereld. Het wordt een interessant duel en hopelijk kan ik het winnen.”