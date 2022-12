Geen Van der Poel, zondag clash tussen Pidcock en Van Aert: alles wat u moet weten over de crossen dit weekend

Zaterdag staat de Robotland Cross in Essen op het programma, zondag krijgen we in de Wereldbekercross van Dublin het allereerste duel tussen Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock. Mathieu van der Poel is er niet bij omdat hij op wegstage is met Alpecin-Deceuninck in Benicassim. Dit moet u weten over de crossen dit weekend.