Thibau Nys deelt beelden van hoe hard hij werkt aan herstel van vervelende blessure: “Verliezen doet meer pijn”

Thibau Nys is op de sukkel met zijn rug, wat goeie prestaties in het veld in de weg staat. “Op dit moment zit ik echt met mezelf in de knoop”, vertelde hij afgelopen weekend nog. “Ik maak weer hetzelfde mee als twee jaar geleden.” Maar Nys gelooft dat er voor alles een oplossing is en dus werkt hij hard aan z’n wederopstanding. Dat blijkt uit een video op Instagram, met het duidelijke bijschrift: “Verliezen doet meer pijn”.