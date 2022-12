Pakken Borgloon (4B) en Achel B (4C) de periodetitel? Wat doet de top zeven in de onderlinge duels in 4A? En profiteren de co-leiders van de confrontatie tussen twee van de vier koplopers in 4D? Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)