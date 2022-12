Zestien huiszoekingen in onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement: vier arrestaties

Het federaal parket voert al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar omkoping van leden van het Europees Parlement door een staat in de Perzische Golf. In dat onderzoek zijn vrijdag 16 huiszoekingen uitgevoerd en vier personen opgepakt. Dat melden ‘Knack’ en ‘Le Soir’, en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Volgens die media gaat het om Qatar, waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt.

“Onderzoekers van de federale gerechtelijke politie vermoeden al meerdere maanden dat een land van de Perzische Golf probeert om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, en dat door het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van grote geschenken aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement”, klinkt het bij het federaal parket.

Daarom werd een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van criminele organisatie, corruptie, en witwassen. In dat onderzoek zijn vrijdag 16 huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, aldus het federaal parket.

Vier personen opgepakt

“Vier personen werden meegenomen voor verhoor en kunnen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. De opgepakte personen zijn geboren in 1955, 1969, 1971, en 1987. De operatie was met name gericht op medewerkers van het Europees Parlement, en bij de ondervraagden bevond zich een voormalig lid van het Europees Parlement”, aldus het parket.

Bij de huiszoekingen hebben de speurders ook ongeveer 600.000 euro aan cash geld in beslag genomen, naast een hoop informaticamateriaal en mobiele telefoons. Die zullen allemaal geanalyseerd worden.

Qatar?

Het federaal parket zegt niet om welk land het gaat, maar Le Soir en Knack vernamen van hun bronnen dat Qatar – het land waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt – geviseerd wordt. De speurders zouden nagaan of Qatar heeft geprobeerd om standpunten in het Europees Parlement te beïnvloeden op een manier die het klassieke lobbywerk overstijgt.