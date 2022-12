Zo verliep de gevangenenruil tussen Brittney Griner en ‘handelaar in de dood’ op verlaten landingsbaan in Abu Dhabi

De 32-jarige Griner, die in februari werd gearresteerd in Rusland omdat ze een gram cannabisolie bij zich had, en Bout, die een gevangenisstraf van 25 jaar in een Amerikaanse gevangenis uitzat, werden geruild op een luchthaven van Abou Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Griner wordt nu eerst medisch onderzocht voor ze naar huis kan.

President Joe Biden sprak haar eerder al via de telefoon, en zei dat ze in goede gezondheid verkeerde na de tien maanden die ze in de gevangenis heeft gezeten.

(avh)