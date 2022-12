Olivier Myny knokt zich terug in de ploeg bij FCV Dender en wordt opnieuw papa: “Lior krijgt een zusje”

Olivier Myny (aan de bal) beseft dat de kern breed is bij FCV Dender: “Dat de plaatsen duur zijn als iedereen fit is? Dat is evident in het profvoetbal.” — © Johnny De Saedeleer

Olivier Myny liep na de zege tegen RSCA Futures een spierscheur op in de adductoren en verzeilde even op het achterplan. “Ik was twee weken out, waarna de revalidatie startte”, legt Myny uit. “Geleidelijk opbouwen was de boodschap. Conditioneel ben ik helemaal top, maar uiteraard mis ik nog wat matchritme. Ik ben tevreden met mijn rentree tegen Beerschot, al bleven we na een knappe remonte helaas verstoken van de gelijkmaker. Jammer, want we hebben de punten nodig en een draw had best gekund. We bewezen dat Dender er steeds voor blijft gaan. Zelfs bij een 0-3-achterstand bleven gaven we niet op. Helaas werden we niet beloond.”

Jonathan Rowell ondergaat nog een MRI-scan aan de knie, maar Lierse Kempenzonen komt sowieso te vroeg. Zondag fungeerde Myny als vervanger van de Brit. “Ik startte op de vertrouwde flank, maar schoof na het uitvallen van Rowell naar een centrale positie. Dat de plaatsen duur zijn als iedereen fit is? Dat is evident in het profvoetbal. Ik vond intussen goed mijn draai bij Dender na mijn late transfer, waardoor ik de voorbereiding miste en me moest klaarstomen via individuele trainingen.”

Niet kansloos

Bij Dender werd de voorbije weken meer over de play-offs dan over de playdowns gepraat, maar de fusieclub zakte intussen wel terug naar de negende plaats. “We tellen nog steeds maar drie punten achterstand op nummer zes, Lommel SK, maar moeten ook nog achteromkijken naar de staartploegen Jong Genk en Excelsior Virton. Het kan in 1B evenwel snel gaan. Met Moeskroen rukte ik in het verleden in de terugronde op van de laatste naar de tweede plaats. Met Lierse Kempenzonen treffen we een ploeg die over meer ervaring beschikt dan FCV Dender op dit niveau, maar dat betekent niet dat we kansloos zijn. Ik herinner me de heenwedstrijd, die we onverdiend verloren. We moeten in onszelf geloven en geen excuses zoeken. We lieten tegen RSCA Futures een zes op zes optekenen. We kunnen elke tegenstrever pijn doen, wat we zondag nog bewezen tegen leider Beerschot. In de heenronde speelden we ook tegen Lierse Kempenzonen een puike wedstrijd. Dat moeten we proberen overdoen.”

Volle stadions

Regi Van Acker recupereert Michael Lallemand voor zijn vuurlinie, maar Nicolas Rajsel keert pas na de winterstop terug. “Rajsel liet al goede dingen zien. Zaterdag moeten we het rooien met de fitte spelers. Dat Lierse Kempenzonen over een ruime achterban beschikt, mag geen item zijn. Als klein ukje droomt iedereen er toch van om voor volle stadions te spelen. We staan in Lier wel wat onder druk, maar daar moet je als prof mee om kunnen.”

Tegen Beerschot zat de 2-jarige Lior Myny als fan op de tribune. “Lior krijgt er een zusje bij in mei, waarmee onze koningswens vervuld wordt. Lior is gek op voetbal en supportert hard voor zijn papa. Ook bij Moeskroen lieten we hem al eens een wedstrijd bijwonen.”