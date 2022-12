Houthalense illustrator Leo Timmers opnieuw bekroond door The New York Times

De Amerikaanse krant The New York Times heeft de Engelstalige versie van ‘Het eiland van olifant’ van de Houthalense kinderboekenauteur Leo Timmers geselecteerd als een van de beste kinderboeken van 2022.

Het is al de tweede keer dat Timmers die eer te beurt valt. De Engelstalige versie van zijn boek ‘Aap Op Straat’ werd verkozen tot de tien beste kinderboeken van 2019. The New York Times bekroont sinds 1952 elk jaar tien topillustratoren die bij kinderen de liefde voor het boek aanwakkeren.

LEES OOK. Nieuw prentenboek Leo Timmers: “In China heb ik in een jaar 300.000 boeken verkocht”