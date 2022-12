Renner Lawrence Naesen krijgt opmerkelijk Intagram-bericht van wereldster Adam Levine: “Holy Fuck”

Lawrance Naesen bereidt zich met de troepen van AG2R momenteel voor op het nieuwe wegseizoen. Tussendoor kreeg onze landgenoot een opmerkelijk bericht in zijn DM’s op Instagram. Niemand minder dan Adam Levine, de zanger van popgroep Maroon 5 en een regelrechte wereldster, was bijzonder onder de indruk van de nieuwe BMC-fietsen van Naesen en co.