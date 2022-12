Het is weer lijstjestijd: Pukkelpop doet dromen van terugkeer Billie Eilish

Hasselt

Het lijstjesseizoen is weer aangebroken bij Pukkelpop. De organisatie achter het festival in Kiewit is op zoek naar jouw muzikale voorkeur voor de affiche van 2023. Op Instagram plaatste Pukkelpop het bericht met titel ‘BILLIE I-WISH’, wat de geruchten aanwakkert dat de Amerikaanse superster Billie Eilish haar krachttoer van 2019 komt overdoen. Dat is voorlopig nog niet aan de orde, dus in afwachting vraagt Pukkelpop om jouw favoriete top 3 kenbaar te maken via de website. Wie zijn wishlist invult, maakt kans op VIP-combitickets voor 2 personen, een backstage diner of een rondleiding achter de schermen. Pukkelpop vindt volgend jaar plaats van 17 tot en met 20 augustus. jsm

Vul hier je wishlist in