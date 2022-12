Halen

In het Tongerse assisenhof is vrijdagmorgen het assisenproces tegen Michel Turney (59) gestart. De Nederlander van Surinaamse afkomst bracht op 11 april 2020 met 53 messteken zijn ex Anja Vlayen om het leven in de Breedvenstraat in Halen. “Ik voel me schuldig en ben gekomen om de waarheid vertellen”, zei Turney toen hij voor het eerst het woord kreeg.