Steffen Hayen, hier met Biesen aan de slag als speler in zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière, is de nieuwe T2 van Vlijtingen. — © Bart Borgerhoff

Een bekende naam als nieuwe T2 van Vlijtingen in 2A en de beste aanval tegen de slechtste defensie in 2B. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)