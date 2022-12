Het is de jongste dagen moeilijk om ernaast te kijken: analisten voorspellen een nieuwe gold rush. In tijden van ongeziene inflatie en sputterende beurzen lijkt goud meer dan ooit een veilige manier om toch enig rendement uit je spaargeld te halen. Maar hoe veilig is goud echt? En hoe doe je dat eigenlijk, in goud beleggen? Moet je dan met een goudstaaf over straat lopen?