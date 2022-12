EERSTE PROVINCIALE. Derde topper op rij voor leider Zepperen-Brustem

In eerste provinciale trekt Zepperen-Brustem dit weekend naar Eksel. Dit betekent de derde opeenvolgende topper voor de leider. Opnieuw rijst de vraag: liggen hier opportuniteiten voor Bree-Beek, dat het bescheiden Zonhoven over de vloer krijgt? In Herk-de-Stad (tegen Alken) en Park (tegen Meeuwen) heerst er derbysfeer. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)