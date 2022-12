Tomas De Soete start als Willy-dj na ontslag bij VRT: “Ik keer terug naar mijn grootste liefde, de radio”

De Soete maakte carrière bij Studio Brussel en presenteerde VRT-programma’s zoals Café Corsari en Fiskepark. In 2006 nam hij de avondspits op Studio Brussel over van collega Wim Oosterlinck, die destijds naar Qmusic trok. Na zijn ontslag bij VRT begin deze maand, wisselen de mannen elkaar opnieuw af. Na de kerstvakantie neemt De Soete Oosterlinck’s ochtendblok op radiozender Willy tijdelijk over, die voor zes maanden rust kiest.

LEES OOK. Na Geena Lisa ook Saartje Vandendriessche en Tomas De Soete weg bij VRT

“Ik keer terug naar mijn grootste liefde, de radio”, zegt De Soete. “Ik kies voor een zender waar ik al een tijdje stiekem fan van ben. De guerrilla-achtige en rebelse sfeer waarin Willy radio maakt doet mij enorm denken aan de beginjaren van mijn carrière”, klinkt het enthousiast. “Deze Willy kan niet wachten om eraan te beginnen.”

De Soete neemt na de vakantie het ochtendblok over van intussen Willy-collega Wim Oosterlinck, die een halfjaar rust wil nemen. “Ik heb aan mezelf mogen toegeven dat een dagelijks ochtendprogramma er ferm inhakt, in de eerste plaats in het gezinsleven”, zegt Oosterlinck. “Vandaar de beslissing om ouderschapsverlof te nemen en even niet meer elke dag om 4u op te staan. Wat rusten, met de kinderen spelen en mij amuseren met mijn podcast Drie Boeken, dat is wat ik het komende halfjaar ga doen.”

Tomas De Soete zal vanaf januari te horen zijn tijdens de ochtendshow van 7u tot 10u, terwijl Oosterlinck van zijn ouderschapsverlof geniet. Ook daarna zal hij als vaste waarde aan boord blijven van de zender.