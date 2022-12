Lommelse vzw’s Rheia en Hera die geschorste crèches runden, zijn failliet

De vzw’s Rheia en Hera runden onder meer het kinderdagverblijf in de Canadastraat in Hasselt. — © Boumediene Belbachir

Nauwelijks een half jaar nadat de vzw’s Rheia en Hera acht crèches overnamen van de Lommelse vennootschap Beau-Fort Kinderopvang is het alweer boeken toe voor de verenigingen. Vorige week donderdag al besliste het Agentschap Opgroeien om de crèches van de vzw’s te sluiten wegens “financiële en organisatorische problemen.” Personeel was al een maand niet meer betaald en in verschillende vestigingen was er een aanzienlijke huurachterstand. De crisismanager die begin september was aangesteld en de voorlopige bewindvoerder konden het tij niet meer keren. Donderdag sprak de Hasseltse ondernemingsrechtbank het faillissement uit van beide vzw’s. Hoe groot de schuldenput is die bij Rheia en Hera achterblijft, zal de komende weken duidelijk moeten worden. Eerder ging ook al Beau-Fort Kinderopvang failliet, de noodlijdende Lommelse vennootschap waarvan de crèches werden overgenomen.

rust