Waarom Nederland pas schrik krijgt van Argentinië nadat de 90 minuten voorbij zijn

Oranje werkte donderdag de laatste training af met alle 26 selectiespelers. Bij de Argentijnen is het onduidelijk of Rodrigo De Paul en Ángel Di María, vanwege blessures, mee kunnen doen.

Het is de zesde keer dat Nederland en Argentinië elkaar treffen tijdens het WK. De laatste keer was in 2014, toen Van Gaal ook bondscoach was. Na een eindstand van 0-0, na de reguliere speeltijd en verlenging, wonnen de Argentijnen na strafschoppen.

Eerder op vrijdag spelen Kroatië en Brazilië in de eerste kwartfinale tegen elkaar. De winnaar van dat duel treft dinsdag in de halve eindstrijd de winnaar van Nederland tegen Argentinië.

Ongeslagen status

Het Nederlands elftal kan de wedstrijd, gekeken naar de historie, met vertrouwen tegemoetzien. Oranje verloor in de negen eerdere ontmoetingen nog nooit in de reguliere speeltijd. Nederland stapte twee keer met een nederlaag van het veld: eenmaal na verlenging en een keer na strafschoppen.

Argentinië klopte Nederland in de finale van het WK van 1978, met dank aan doelpunten van Mario Kempes en Daniel Bertoni in de verlenging (3-1). De tweevoudig wereldkampioen deed Oranje ook pijn in de halve eindstrijd van het WK van 2014, toen het de strafschoppen beter nam nadat in de reguliere speeltijd en de verlenging niet was gescoord (0-0). Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten vanaf 11 meter, terwijl Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero en Maxi Rodríguez doelman Jasper Cillessen wel passeerden.

© PA

Oranje vernederde Argentinië op het WK van 1974 (4-0). Johan Cruijff scoorde tweemaal, de andere doelpunten kwamen van Ruud Krol en Johnny Rep. Nederland klopte de Argentijnen ook in de kwartfinales van het WK van 1998, met een prachtige goal vlak voor tijd van Dennis Bergkamp (2-1). De groepswedstrijd tussen beide landen op het WK van 2006 leverde geen winnaar op (0-0).

Oranje en Argentinië troffen elkaar vier keer vriendschappelijk. Nederland won in 1974 (4-1) en 2003 (1-0) en oefenduels in 1979 (0-0) en 1999 (1-1) leverden geen winnaar op. Na de vriendschappelijke wedstrijd van 1979 in Bern werden er nog wel strafschoppen genomen. Die namen de Argentijnen beter (8-7).