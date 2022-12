Banken draaien geldkraan voor peperdure tramlijn in Luik dicht

Het consortium rond de Franse bouwfirma Colas, de Spaanse trambouwer CAF en het Nederlandse infrastructuurfonds DIF haalde in 2018 de opdracht binnen voor de bouw van een tramlijn van 11,7 kilometer tussen het voetbalstadion Sclessin en de nieuwe wijk Coronmeuse. Het contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 27-jarige onderhoud van de tramlijn was bij de ondertekening ruim een half miljard euro waard.

De nieuwe tramlijn moest in oktober 2022 klaar zijn, maar de werf kende allerlei tegenslagen, zoals de coronapandemie, de overstromingen en vooral de onverwachte ondergrondse kabels en leidingen waarop de aannemer Colas botste. Daardoor lopen de kosten op en is de oplevering al anderhalf jaar uitgesteld. De nieuwe tramlijn moet nu in april 2024 in gebruik genomen worden.

Het uitstel leidt tot grote financiële problemen. TramArdent ging voor het contract 429 miljoen euro kredieten aan, waarvan de EIB ongeveer de helft financiert. De rest komt van de bank Belfius, de verzekeraar AG Insurance, de Franse investeerder Natixis, de Duitse verzekeraar Talanx en de Spaanse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Nu moet de aannemer Colas de kosten zelf financieren.