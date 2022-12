Voetbalicoon Pelé laat van zich horen vanuit het ziekenhuis met tweet aan het adres van “vriend” Kylian Mbappé

“Bedankt voor de steun, Kylian”, aldus Pelé over het bericht van de Fransman nadat de gewezen stervoetballer in het ziekenhuis terechtkwam. “Ik ben blij te zien dat je opnieuw een van mijn WK-records gebroken hebt, mijn vriend!”

Gezondheidstoestand van Pelé “verbetert progressief”

De gezondheidstoestand van Pelé “verbetert progressief” volgens het ziekenhuis waar de Braziliaanse voetballegende sinds een week wordt verzorgd.

De 82-jarige Pelé lijdt aan darmkanker en volgens sommige media zou de chemo niet meer aanslaan, maar in een communiqué van het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo klinkt de boodschap eerder geruststellend.

“Zijn gezondheidstoestand verbetert progressief, onder meer wat betreft de onsteking aan de luchtwegen, waarvoor hij was opgenomen”, luidde het dinsdag. “De vitale signalen zijn positief, zonder complicaties.” Pelé wordt ook nog steeds verzorgd in een “gewone kamer” omdat er “geen nood is hem naar intensieve zorgen over te brengen”

Het lot van Pelé, de enige voetballer met drie wereldtitels op de erelijst, beroert vele voetbalharten, zeker in Brazilië. Maandagavond steunden de Braziliaanse spelers de voetbalgod nog met een spandoek na afloop van hun gewonnen achtste finale op het WK tegen Zuid-Korea.