Poolse proftennisser maakt positieve dopingtest zelf bekend, maar schreeuwt onschuld uit: “Grote schok voor mij”

“Ik heb verdrietig en moeilijk nieuws met jullie te delen”, schreef Majchrzak op Instagram. “Ik heb positief getest bij antidopingcontroles in oktober en november van 2022. Ik heb nooit bewust een verboden substantie ingenomen. Op dit moment weet ik niet wat er is gebeurd en dit is een grote schok voor mij. Ik ben begonnen aan het moeilijkste gevecht uit mijn loopbaan, een gevecht om mijn onschuld aan te tonen en terug te keren in de sport waarvan ik hou.”

Majchrzak staat momenteel op de 77e plaats op de mondiale ATP-ranking. Afgelopen jaar schopte hij het tot de halve finale in Pune en was hij kwartfinalist in Genève en Sofia. In 2019 reikte hij tot de derde ronde van de US Open, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.