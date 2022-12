Zesdaagse van Rotterdam: Lindsay De Vilder en Jules Hesters nemen de leiding in Ahoy

Lindsay De Vilder en Jules Hesters hebben donderdag de leiding genomen in de Zesdaagse van Rotterdam.

Met 220 punten heeft het Belgische duo na drie dagen twaalf punten voor op de Italiaan Elia Viviani en de Nederlander Vincent Hoppezak. De Nederlanders Niki Terpsta en Yoeri Havik, leiders na de eerste twee dagen, zijn nu op een ronde derde. Zij hebben 214 punten achter hun naam.

Ook de Nederlands-Duitse koppels Philip Heijnen/Tim Tom Teutenberg en Cees Bol/Roger Kluge hebben niet meer dan één ronde goed te maken. De rest van het deelnemersveld volgt op drie ronden of meer. Tuur Dens rijdt met de Fransman Louis Pijourlet op twaalf ronden in tiende positie, Milan Van Den Haute is met de Zwitser Lukas Rüegg op twintig ronden twaalfde.