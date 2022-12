Sint-Antoniusviering en -verkoop in Kozen op 14 januari 2023

17 januari is het naamfeest van Sint-Antonius. Dat is de patroonheilige van zowel slagers als varkens. In de Sint-Laurentiuskerk van Kozen staat trouwens een beeld van Sint-Antonius, met een varkentje naast zich. Vroeger werden na de viering van deze heilige offergaven per opbod verkocht, waaronder altijd een varkenskop. “Deze traditie, eigenlijk een stukje folklore, kennen veel mensen nog van vroeger. We zijn blij dat we dit gebeuren kunnen voortzetten. Helaas was dit door corona niet mogelijk in 2021 en 2022, maar nu pikken we de draad weer op” zegt Marie-Josée Bas, die mee instaat voor de organisatie. Op zaterdag 14 januari is er een Sint-Antoniusviering gepland in de kerk, en aansluitend worden offergaven per opbod verkocht door onze veilingmeester Patrick Jacobs. Een varkenskop zal er wel niet meer tussen zitten, maar uit ervaring weten we dat inwoners vaak veel lekkere dingen schenken. Zelfgebakken wafels en taart bijvoorbeeld, maar ook kisten fruit of zelfs geestrijke dranken. Die worden aangebracht door kinderen van het zesde leerjaar, allemaal uitgedost in klederdracht van vroeger.“ Iedereen die iets wil schenken en/of wil komen bieden, is meer dan welkom op 14 januari in de Sint-Laurentiuskerk van Kozen. De kerk is open vanaf 18 uur en dan kunnen mensen al offergaven brengen. De eucharistieviering begint dan om 18u30. Aansluitend, zo rond 19u15, volgt dan de verkoop per opbod. “De opbrengst daarvan gaat naar goede doelen in de parochie, naar de kerk en naar de plaatselijke school. We gaan ook een andere traditie weer opstarten. Op 27 april 2023 organiseren we een gratis ontbijt voor alle 75-plussers van Kozen. Dat deden we in 2019 ook al, en dat viel toen erg in de smaak.” len