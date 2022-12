Familie ziet ultieme strohalm om in Iran opgesloten Olivier thuis te krijgen in rook opgaan

“Nu is Olivier echt ten dode opgeschreven”, reageert zus Nathalie Vandecasteele. Nadat het Grondwettelijk Hof de mogelijke ruildeal tussen Iraans terrorist Assadollah Assadi en de in Iran hopeloos opgesloten Vlaming Olivier Vandecasteele (40) donderdag vernietigde, oogt Vandecasteeles situatie nog uitzichtlozer dan ze al was. Voor het eerst, na bijna driehonderd dagen eenzame opsluiting ginder, doorbreekt zijn West-Vlaamse familie de stilte. “De regering moet nu echt in actie schieten of mijn broer keert terug in een kist.”