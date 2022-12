In juni wordt letterlijke élke Zuid-Koreaan (minstens) een jaar jonger

In Zuid-Korea is een wet goedgekeurd die een einde maakt aan de traditionele manier waarop in het land leeftijden worden geteld. Elke Zuid-Koreaanse burger wordt in juni bijgevolg minstens een jaar jonger op zijn of haar officiële documenten.

Momenteel worden Zuid-Koreanen beschouwd als één jaar oud op het moment dat ze geboren worden, elk jaar op 1 januari komt daar vervolgens één jaar bij. Dat is de leeftijd die de meeste Zuid-Koreanen in het dagelijkse leven gebruiken. Er bestaat daarnaast ook een apart systeem dat gebruikt werd voor het bepalen van de dienstplicht, of de limiet waarop Zuid-Koreanen mogen roken en drinken: daarbij werd elke Zuid-Koreaan beschouwd als nul jaar oud op de dag dat ze geboren werden, waarna er opnieuw jaarlijks één jaar werd bijgeteld op 1 januari. Daarbovenop gebruikte Zuid-Korea sinds de jaren ‘60 ook het internationaal gangbare systeem, voor bepaalde wettelijke documenten.

Aan die verwarrende opstapeling van verschillende systemen komt in juni 2023 een einde: vanaf dan wordt op alle officiële documenten enkel nog het internationaal gangbare systeem gebruikt. “Deze hervorming moet de verwarring en socio-economische kosten van wettelijke disputen inperken”, aldus parlementslid Yoo Sang-bum.

Het is onduidelijk waar het bizarre Zuid-Koreaanse systeem vandaan komt. Een theorie zegt dat op die manier rekening werd gehouden met de tijd die een baby doorbrengt in de baarmoeder: negen maanden zouden daarbij afgerond zijn tot één jaar. Een andere theorie linkt het systeem aan een millennia oude Aziatische nummering waarbij het concept van het getal ‘nul’ nog niet bekend was.