Kwart meer coronapatiënten in ziekenhuizen dan week geleden

Goed 1.200 mensen die besmet zijn met het coronavirus liggen vandaag in de Belgische ziekenhuizen, of een kwart meer dan een week geleden. Ook de meeste andere parameters stijgen. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen nam in de week tot en met 5 december toe met 21 procent, tot gemiddeld 1.174 per dag. Er werden zowat 7.500 tests afgenomen (+ 10 procent). Van die tests bleek 16,7 procent positief. Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de epidemie zich verspreidt, ligt momenteel op 1,11. Een getal boven de 1 betekent dat de pandemie in kracht toeneemt.

De voorbije week werden elke dag gemiddeld 80 patiënten met corona in de ziekenhuizen opgenomen, of 15 procent meer op weekbasis. Van de 1.203 mensen die nu met corona opgenomen zijn, liggen er 53 op intensieve zorg (+10 procent).

In dezelfde periode overleden gemiddeld 3,7 mensen aan de gevolgen van een besmetting, een daling met 10 procent. Sinds het begin van de pandemie bezweken in ons land al 33.100 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.