Backstreet Boy Nick Carter aangeklaagd wegens seksuele mishandeling minderjarige

Zanger Nick Carter is aangeklaagd wegens seksuele mishandeling, dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die zegt de aangifte in handen te hebben.

Shannon Ruth, de vrouw die de aangifte heeft gedaan, werd volgens het document in 2001 het slachtoffer van de nu 42-jarige Carter. Ruth zou destijds zelf zeventien jaar oud zijn geweest.

Volgens de vrouw nodigde de Backstreet Boys-zanger haar uit in zijn tourbus na een concert. Ze beweert dat hij haar alcohol toediende. Ook zou Carter Ruth hebben bevolen hem oraal te bevredigen. Ruth claimt te hebben gehuild gedurende het incident, maar Carter zou hebben gedreigd anderen tegen haar op te zetten. De zanger zou hebben gezegd dat niemand haar zou geloven als Ruth haar verhaal zou delen.

Meerdere vrouwen beschuldigen Carter

Nick Carter, een van de leden van de Amerikaanse band Backstreet Boys, is donderdag opnieuw van seksueel misbruik beschuldigd. Een vrouw zegt dat ze in 2001, toen ze 17 was, werd verkracht door de zanger.

De vrouw legde tijdens een persconferentie samen met haar advocaat uit dat ze een klacht wegens verkrachtig heeft ingediend in Las Vegas. Ze eist een schadevergoeding. Volgens haar advocaat zitten bij de klacht verklaringen van nog drie andere vrouwen die de zanger ook beschuldigen.

“Deze beschuldiging is vals”, laat een bron dichtbij Carter weten aan TMZ. “Nick concentreert zich op zijn familie en rouwt om de dood van zijn broer.” Carters jongere broer Aaron overleed onlangs op 34-jarige leeftijd.

Nick Carter werd in 2017 al eens beschuldigd van verkrachting, toen door een Amerikaanse zangeres. Carter ontkende de feiten en het parket van Los Angeles vervolgde hem niet omdat de feiten verjaard waren.