“Twitter had geheime zwarte lijst”, Musk zegt dat “schaduwban” voortaan gemeld zal worden

Elon Musk heeft aangekondigd dat Twitter werkt aan een software-update die gebruikers zal tonen of de zichtbaarheid van hun profiel is ingeperkt en waarom. Dat deed de nieuwe eigenaar van het sociaal netwerk na de publicatie van het tweede deel van de zogenaamde ‘Twitter Files’. Daaruit moet blijken dat Twitter een geheime zwarte lijst had.

Elon Musk deelde donderdag de tweede aflevering van de ‘Twitter Files’, waarin journalist Bari Weiss zegt dat Twitter geheime zwarte lijsten had. Weiss citeert anonieme werknemers en toont screenshots van wat de ontwikkelingskant van het sociaal netwerk lijkt te zijn.

Daarop is te zien dat labels zijn toegevoegd aan bepaalde profielen, onder anderen van covid-kritische arts Jay Bhattacharya, rechtse talkshowhost Dan Bongino en rechtse activist Charlie Kirk. Volgens Weiss werd met labels zoals “Trends Blacklist”, “Search Blacklist” en “Do Not Amplify” de zichtbaarheid van profielen en hun tweets ingeperkt en werd “onderdrukt” wat mensen zagen, bijvoorbeeld op de voorpagina, in de ‘trending’-lijst, in zoekopdrachten, of bij hashtags.

Die moderatie gebeurde zonder de gebruikers in te lichten. Weiss vermeldt niet of er redenen waren voor die inperking. Wel zegt ze dat Twitter in 2018 ontkende dat het aan zogenaamd “schaduwbannen” doet, “en al zeker niet gebaseerd op politieke overtuiging”.

Naast de gebruikelijke moderatie bestond volgens Weiss ook een geheime groep, met onder meer het hoofd van het juridisch team en de CEO van Twitter, die “politiek gevoelige” beslissingen maakten over controversiële, prominente profielen, zonder een “ticket” aan te maken. Zo werden bepaalde accounts meermaals geschorst. Weiss geeft opnieuw een rechts account als voorbeeld.

“Nieuw” beleid

Commentatoren wijzen erop dat Elon Musk op 18 november zelf aankondigde dat het “nieuwe beleid van Twitter” vrijheid van meningsuiting maar niet “vrijheid van bereik” zou zijn. Musk zei toen dat negatieve of haatdragende tweets maximaal “ont-boost” zouden worden, geen geld zouden kunnen opleveren, en alleen gevonden zouden kunnen worden als je er specifiek naar op zoek gaat.

In een reactie op de nieuwe ‘Twitter Files’ heeft Elon Musk donderdag aangekondigd dat Twitter aan een software-update werkt die “de ware status van je Twitter-account zal tonen”. “Zodat je duidelijk weet of je ‘schaduwgebannen’ bent, de reden waarom en hoe dat aan te vechten.”