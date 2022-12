Winst voor Namur Capitale in EuroCup Women

In poule K verloor Julie Allemand (10 punten, 3 rebounds, 6 assists) met ASVEL Lyon het “Belgisch” duel van BLMA Montpellier en van Kyara Linskens (8 punten, 8 rebounds, 1 assist) en Julie Vanloo (2 punten, 1 rebound, 4 assists) met 53-62. In poule B won Maxuella Lisowa (8 punten, 4 rebounds, 2 assists) met het Israëlische Ramla met 69-58 van het Hongaarse Peac. In poule H wonnen Billie Massey (4 punten, 2 rebounds, 1 assist) en Becky Massey (10 punten, 2 rebounds, 3 assists) met het Spaanse Estudiantes Madrid met 55-69 van Keltern. Bij de Duitse ploeg tekende Emmanuella Mayombo voor 7 punten, 6 rebounds en 6 assists. Antonia Delaere (2 punten, 3 rebounds, 2 assists) won in poule H met het Italiaanse Venetia en na één verlenging met 68-65 van het Spaanse Biskaia. (cpm)