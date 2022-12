Nederlaag voor Kangoeroes Mechelen in Euroleague Women, winst voor Kim Mestdagh en Schio

Op de vijfde speeldag van de Euroleague Women leed Kangoeroes Mechelen een vierde nederlaag. De Belgische kampioen ging in de Schalk in Willebroek onderuit (71-76) tegen het Franse Landes. Nog in poule B won (76-72) Kim Mestdagh (3 punten) met het Italiaanse Schio van het Turkse Mersin. Schio telt 4 op 5 en ontvangt volgende week woensdag Kangoeroes Mechelen.

De vijfde speeldag in de Euroleague (poule B) bracht voor Kangoeroes Mechelen geen tweede zege. De Belgische kampioen ging in de Schalk in Willebroek tegen het Franse Landes onderuit. Met 1 op 5 doet Kangoeroes een slechte zaak richting kwalificatie voor de kwartfinale. Van de twee groepen van acht is de top-4 geplaatst voor een stek bij de laatste acht.

De studieronde was voor Landes (7-9) maar Kangoeroes Mechelen reageerde krachtig en had na het eerste schuifje en via onder meer Ziomara Morrison een 22-15 bonus beet. In het tweede kwart konden de Maneblussers deze voorsprong niet vasthouden en reageerde via Jillian Harmon en de 40-jarige Celine Dumerc: 30-26, 32-32 en 34-37. Met een bom van Heleen Nauwelaers trok Kangoeroes Mechelen met een 37-37 tussenstand naar de kleedkamer. Ook de derde periode was voor een efficiënt Landes. Regan Magarity loodste haar team na 42-43 naar een 53-56 tussenstand.

Het slotkwart bracht een portie spanning. Kangoeroes Mechelen bleef wel in het spoor van Landes: 55-56 en 64-66. Via een bom van Eva Van Gils kwam Kangoeroes nog even piepen (67-66) maar een uitgekookt Landes kwam via Celine Dumerc opnieuw aan de leiding: 69-71. Mechelse balverliezen deden pijn in money-time zodat de winst mee naar Frankrijk ging. Zimora Morrison (21 punten, 10 rebounds) was met een double-double de uitblinkers bij de Mechelse ploeg.

Kangoeroes Mechelen-Landes 71-76

Kwarts: 22-15, 15-22, 16-19, 18-20

Kangoeroes Mechelen: Berkani 11, Bertsch 11, Morrison 21, Nauwelaers 9, Resimont 7, Denys 0, Rembiszewska 9, Van Gils 3