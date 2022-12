Nieuwe campagne moet gebruik van lachgas, drugs en alcohol achter het stuur ontmoedigen

In de nachtclub Versuz in Hasselt heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een nieuwe, doelgroepgerichte campagne afgetrapt die autobestuurders moet sensibiliseren om drugsvrij achter het stuur te kruipen. Minister Peeters wil naar “een cultuur waarbij geen enkele vorm van rijden onder invloed nog maatschappelijk getolereerd wordt”.

Uit nieuw onderzoek van de VSV blijkt dat vijftien procent van de autobestuurders tussen 18 en 35 jaar al heeft gereden binnen de vier uur nadat ze drugs of lachgas hadden gebruikt. Zelfoverschatting, gebrek aan zelfcontrole en een verkeerde inschatting van de sociale omgeving blijken de belangrijkste redenen om onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. Zo denken vier op de tien gebruikers van cannabis, cocaïne en XTC/MDMA dat ze nog veilig kunnen rijden na gebruik.

“Rijden onder invloed is een prioritair aandachtspunt in het verkeersveiligheidsplan”, aldus minister Peeters. “Gebruik van drugs of lachgas in het verkeer is net als drinken en rijden compleet onaanvaardbaar. Bestuurders onder invloed brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun passagiers en andere weggebruikers ernstig in gevaar. De gevolgen van een ongeval in dergelijke omstandigheden kunnen hen, of hun nabestaanden, levenslang blijven achtervolgen.”

Net als op andere momenten van het jaar voert de politie ook in de eindejaarsperiode drugscontroles uit, al dan niet in combinatie met alcoholcontroles. Sinds 2011 stijgt het aantal vastgestelde inbreuken voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen van jaar tot jaar, onder meer dankzij de verbeterde opsporingstechnieken zoals de speekseltest en de speekselanalyse. Vorig jaar werden niet minder dan 9.006 bestuurders onder invloed van drugs betrapt, in 2020 ging het nog om 7.619 overtreders.

De campagne ‘Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt’ krijgt de steun van de clubs Ampere, Decadance, Entrepot, Ikon, Rumba, Trix en Versuz.