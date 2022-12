Bijna 66 jaar na de mysterieuze moord onthult politie identiteit van ‘de jongen in de doos’

Dankzij een DNA-test is de identiteit achterhaald van een jongen van vier jaar oud die in 1957 in een kartonnen dood werd gevonden in Philadelphia, en de politie is nu ook de dader op het spoor.

Het was een student die in februari 1957 het lichaam van een jongen aantrof in een bos in het noordoosten van Philadelphia. Hij nam eerst een priester in vertrouwen, vooraleer pas een dag later de politie te verwittigen.

Vervolgens probeerden speurders uit te zoeken wie de jongen was, wie hem had vermoord en hoe zijn lichaam in een kartonnen doos was beland. Het was een mysterie dat tientallen jaren onopgelost zou blijven. Uit de autopsie bleek dat de jongen, vermoedelijk vier tot zes jaar oud, was doodgeslagen. Het slachtoffer werd bekend als ‘de jongen in de doos’ en werd anoniem begraven

© AP

De politie kon recent pas met behulp van een DNA-test zijn identiteit te achterhalen, nadat een rechtbank in 2019 de toelating had verleend om het lichaam op te graven. Het gaat om Joseph Augustus Zarelli. De jongen is geboren op 13 januari 1953 en was dus 4 jaar oud toen hij stierf, onthulden speurders donderdag tijdens een persconferentie in Philadelphia. De ouders van het slachtoffer zijn inmiddels overleden, maar zijn broers en zussen zijn nog wel in leven. De politie geeft hun namen niet vrij, om hun privacy te beschermen.

Volgens politiekapitein Jason Smith staat nog niet helemaal vast wie de jongen gedood heeft of op welke manier dat is gebeurd. “We hebben onze vermoedens over wie verantwoordelijk zou kunnen zijn, maar voorlopig kunnen we hier niet meer over zeggen omdat het onderzoek nog loopt”, zei kapitein Smith in een gesprek met de krant New York Times.

