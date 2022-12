Amerikaanse mededingingsautoriteit wil overname Activision door Microsoft blokkeren

De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC is een zaak gestart om de overname ter waarde van 69 miljard dollar door Microsoft van Activision Blizzard, uitgever van kassuccessen als Call of Duty, te blokkeren.

Als de deal doorgaat, zou Microsoft, maker van de Xbox-console en eigenaar van verschillende gamestudio’s, “controle krijgen over toonaangevende franchises”, aldus het agentschap in een verklaring. “Dat zou de concurrentie op het gebied van krachtige spelconsoles en abonnementsdiensten schaden door de toegang van rivalen tot de populaire inhoud te ontzeggen of te beperken.”

“We blijven geloven dat deze deal de concurrentie zal verbreden en meer mogelijkheden zal creëren voor gamers en game-ontwikkelaars”, reageert een woordvoerder van Microsoft aan het Franse persagentschap AFP. “We hebben het volste vertrouwen in onze zaak en verwelkomen de kans om onze zaak voor de rechter te brengen.”

De overname wordt ook met argusogen bekeken in Brussel, dat begin november een diepgaand onderzoek naar de gevolgen ervan is begonnen.

De Europese Commissie, die toezicht houdt op de concurrentie in de Europese Unie, zei destijds dat ze bezorgd was dat Microsoft “de toegang tot de videogames van Activision Blizzard zou kunnen afsluiten” voor consoles en pc’s en dat het bedrijf in de verleiding zou kunnen komen om “strategieën toe te passen om concurrerende distributeurs uit te sluiten”.

Dergelijke strategieën zouden kunnen leiden tot “hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder innovatie” en minder concurrentie op de markt voor besturingssystemen voor pc’s, aldus de Commissie.