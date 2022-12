Van mensenhandelaar tot de held van Angèle en Eden Hazard: alles wat u moet weten over Damso voor zijn shows in Paleis 12

Of je draait hem vaker dan eender welke Belg. Of je onthoudt vooral die rel rond zijn WK-lied. Maar wat weet je écht over Damso (30)? De Brusselse rapper is incontournable, hier en in Frankrijk, en wordt op handen gedragen door Angèle en co. Toch blijft de man die dit weekend voor 30.000 man in Paleis 12 speelt voor velen ongeziene leerstof. Een snelcursus Damso, met de groeten van Eden Hazard.