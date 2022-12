Oostenrijkers te sterk voor Red Lions op Euro Hockey Indoor

In hun tweede wedstrijd op het EK indoorhockey hebben de Red Lions (FIH-8) donderdag in het Duitse Hamburg een 6-2 nederlaag moeten incasseren tegen ‘s werelds nummer een Oostenrijk.

Eerder op de dag had België nog 4-4 gelijkgespeeld tegen titelverdediger Duitsland (FIH-2). Tegen Oostenrijk misten ze hun kapitein Maxime Plennevaux, die wegens een enkelblessure aan de kant bleef. Bij de rust was het 2-1, na een Belgisch doelpunt van Arnaud Dymans. In de tweede helft kon Philippe Simar op een strafcorner nog milderen tot 3-2 (24e), maar daarna hadden de Lions niets meer in de pap te brokken tegen de vicewereldkampioen.

Met één punt delen de Red Lions de laatste plaats in de round robin met Tsjechië en Zwitserland, maar de wedstrijden tegen de twee voornaamste titelkandidaten hebben ze nu wel achter de rug. Oostenrijk gaat met 6 punten aan de leiding, voor Duitsland (4) en Nederland (3). Vrijdag staan de Belgen tegenover Nederland (FIH-7), zaterdag geven ze Tsjechië (FIH-5) en Zwitserland (FIH-9) partij. De top twee speelt de finale, de nummers die en vier spelen om brons.