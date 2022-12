Alexander Zverev maakt na zware blessure comeback in Saudi-Arabië met winst tegen Thiem, maar verliest daarna van Medvedev

In de eerste ronde, waarin naar een ‘best of 3 matchtiebreaks’ werd gespeeld, won de 25-jarige Duitser met 10-8 en 10-7 van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-105). Daarop volgde een 6-0, 6-4 nederlaag tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP-7).

Op 3 juni scheurde Zverev de kruisbanden in de rechterenkel tijdens zijn halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal (ATP-2). De voormalige nummer twee van de wereld had gehoopt in september terug te kunnen keren op het US Open of in de Davis Cup Finals, maar het herstel duurde langer dan verwacht.

In Saudi-Arabië speelt Zverev vrijdag aan de zijde van Thiem nog het dubbelspel. Daarna volgt de World Tennis League in Dubai (19-24 december). Zijn eerste officieel toernooi wordt de United Cup in Australië (Brisbane, Perth en Sydney), een nieuw toernooi voor gemengde teams. Dat begint op 29 december en eindigt op 8 januari, een week voor de start van het Australian Open.