LikeMe-cast over vierde en laatste seizoen: “Het is nog niet helemaal gedaan”

De populaire Ketnetserie #LikeMe komt aan zijn eind. Het nieuwe en vierde seizoen zal tevens het laatste zijn. De hoofdpersonages zitten in hun laatste jaar middelbaar en zullen dus afstuderen. Maar de fans hoeven niet te treuren: “Het is nog niet helemaal gedaan”, vertelt Pommelien Thijs op radiozender MNM. “#LikeMe bestaat in superveel vormen: zo staan we in april nog in het sportpaleis.” Lotte De Clerck beaamt: “We hebben nog heel veel plannen, maar die mogen wij nog niet vertellen.”